Bagno di Natale alle Eolie: “A Rinella è sempre estate!” FOTO

Messina – Non è solo il Natale in “rosso” ma anche le temperature, vista la stagione: alle Isole Eolie in tanti ieri hanno approfittato del sole e del caldo imporvviso per fare un tuffo in mare. Specie a a Lipari, dove al piccolo borgo di Rinella, un gruppo di circa 10 ragazzi ha deciso di tuffarsi in acqua: “Buon Natale a tutti, a Rinella è sempre estate!” hanno scritto su Facebook, postando la foto del loro bagno. “Buongiorno amici lontani e vicini e buon Natale a tutti – scrive un altro gruppo di bagnanti invernali, dalla frazione di Canneto -, facciamo il bagno anche per voi in questo mare meraviglioso, speriamo che questo Natale ci porti bene e che questa pandemia finisca al più presto, per tornare ad abbracciarci e a baciarci”. Tutto molto bello, la circostanza ci dovrebbe far riflettere però sui cambiamenti climatici in atto sul pianeta e in Italia, molto meno divertenti in prospettiva.