Ballando con le Stelle 2021, vince Arisa ma è polemica sui social.

Arisa è la vincitrice di Ballando con le Stelle 2021 insieme al suo partner Vito Coppola. La coppia si è aggiudicata la vittoria battendo il 52% dei voti ottenuti dai secondi classificati Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale. Il trionfo della cantante nel talent di ballo condotto da Milly Carlucci ha scatenato il pubblico da casa che proprio sui profili social di Ballando ha manifestato il proprio dissenso per la vittoria di Arisa, attaccando il voto segreto dato dalla giuria.

Un'edizione che si conclude con una vittoria quasi a sorpresa, visto che erano date per favorite le coppie Sabrina Salerno - Samuel Peron e Bianca Gascoigne - Simone Di Pasquale. Durante la serata non sono mancati momenti di commozione con l'addio al programma di Sara Di Vaira (dopo 10 anni) e Simone Di Pasquale (dopo 16 anni), acclamati dal pubblico e abbracciati dai colleghi.

Ballerino per una notte, Paolo Belli

Ballerino per una notte è stato Paolo Belli, in sostituzione dell’attrice Maria Chiara Giannetta (interprete di Blanca) che non ha potuto prendere parte alla finale perché si trova in isolamento, causa Covid. Erano assenti per lo stesso motivo anche il regista Luca Alcini e Alberto Matano, che si è collegato da casa per assegnare il tesoretto che è andato ad Arisa, poi diviso da Rossella Erra tra la cantante e Morgan.

Quattro le coppie aspiranti alla vittoria

Dopo la prima performance sono 4 gli aspiranti alla vittoria: Sabrina Salerno, Arisa, Bianca Gascoigne e Morgan che sono chiamati a esibirsi per conquistare voti sui social e aggiudicarsi il pass per l’ultima esibizione. La prima sfida è tra Morgan e Arisa con il primo che si esibisce con Alessandra Tripoli ballando ad un ottimo ritmo. Arisa invece commette alcuni errori. Al momento delle votazioni, Ivan Zazzaroni e Carolyn Smith scelgono Morgan mentre Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto preferiscono Arisa.

Sui social però dopo la vittoria, non tardano ad arrivare le polemiche, le preferenze sono state maggiori per Bianca Gascoigne. Una volta proclamata Arisa ha dichiarato: "È vero? Non me l'aspettavo né io, né la mia famiglia. Grazie infinite per avermi fatto arrivare fino a questo punto. Grazie a Vito che mi ha trascinato fino a qui anche con metodi poco ortodossi. Grazie a tutti gli amici nuovi, ai giudici, alle maestranze della Rai, alla Rai e a te Milly".

Morgan attacca la giuria

Morgan non ci sta e in attesa del responso social attacca la giuria: "Se le votazioni non fossero ancora aperte direi quello che penso di Mariotto e Selvaggia”. Però anche i social preferiscono la coppia Arisa - Vito Coppola che va alla finalissima. Morgan, a quel punto, attacca nuovamente Mariotto e la Lucarelli “Spero che la prossima edizione voi non ci siate, dovete smettere di rubare lo stipendio”. Selvaggia Lucarelli, che nelle scorse settimane non ha mai risposto a Morgan, vorrebbe replicare, ma Milly Carlucci non la fa parlare e lei protesta: “Quindi adesso non posso rispondere?”.

La sida finale tra Bianca e Arisa

Bianca Gascoigne e Arisa si affrontano per la vittoria della coppa. Arisa sembra più impacciata mentre Bianca Gascoigne mostra più precisione nei passi. Le due, comunque, alla fine della prova sono apparse stanche. I giurati in forma anonima hanno espresso le loro preferenze e le hanno consegnate al notaio che sommandole ai voti social ha decretato il risultato finale: 52% Arisa, 48% Bianca Gascoigne. "Non me l’aspettavo assolutamente, grazie infinite per avermi fatta arrivare a questo punto - ha detto Arisa -. Grazie a tutte le persone che ho incontrato in questo viaggio". Terzi a pari merito invece sono arrivati Morgan e Sabrina Salerno (che ha conquistato anche il premio speciale della giuria).

Ballando con le Stelle: Valeria Fabrizi e Sabrina Salerno premiate

Non solo la proclamazione di Arisa vincitrice di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci ha assegnato anche altri riconoscimenti. Il Premio Paolo Rossi è andato a Valeria Fabrizi e Filippo Giordano per l'esibizione più emozionante. Il Premio Galante è stato aggiudicato da Fabio Galante e Giada Lini. Ad istituire questo premio a suo nome è stato tutto il gruppo di lavoro della trasmissione perché è stato proprio lui a ispirarlo. Il Premio Aiello è stato vinto da Alvise Rigo e Tove Villfor, mentre il premio della giuria da Sabrina Salerno e Samuel Peron.



Polemiche dopo la vittoria di Arisa a Ballando con le Stelle 2021

La vittoria di Arisa ha però scatenato il pubblico da casa che proprio sul profilo Facebook di Ballando con le Stelle ha manifestato tutto il proprio dissenso per la vittoria finale, attaccando il voto segreto della giuria che avrebbe assegnato la vittoria ad Arisa nonostante sui social le preferenze fossero maggiormente per Bianca Gascoigne.