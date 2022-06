Scicli - Pubblichiamo i dati relativi alle 24 sezioni elettorali di Scicli in cui si è votato per il ballottaggio. Per scaricare il Pdf, clicca su Allegati alla news qui in basso. Mario Marino è stato eletto col 55,75%, contro Caterina Riccotti che ha preso il 44,25%.

News Correlate Mario Marino eletto sindaco di Scicli col 55%

Marino ha totalizzato 5129 voti, Riccotti 4071.

Allegati alla news