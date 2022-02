Bambini cantano cori di pace per Mattarella a Firenze

Firenze - Ci sono anche in bambini in piazza Santa Croce. Hanno accolto il presidente Mattarella con cori e applausi, e hanno salutato i vescovi al loro ingresso in basilica. "Nonostante il freddo e il vento, abbiamo deciso, con alcune famiglie fiorentine, di partecipare con i bambini e un cartellone, per dimostrare che Firenze c'è".

"Avevamo fomentato i bambini - spiegano i genitori - per l'arrivo del Papa a Firenze. Nonostante la sua assenza, abbiamo comunque deciso di partecipare ugualmente all'evento, vista la situazione in Ucraina, per dare un sostegno con i bambini a chi sta vivendo questa situazione particolare e dolorosa".