Bambini e nonni all'opera Pia Ricovero Carpentieri di Scicli

Scicli - Nonni e bambini insieme all’ Opera Pia Ricovero Carpentieri di Scicli, per festeggiare il Natale. “Tutti i vecchi portano negli occhi un bambino e i bambini a volte ci osservano come saggi anziani” diceva Pablo Neruda. I nonni sono le nostre “radici” e i custodi delle nostre vite. Sono la memoria del nostro passato e l’origine di ciò che siamo, per questo ricoprono un ruolo fondamentale nella vita dei bambini.

Per dare valore al prezioso “patrimonio” di cui sono depositari, le insegnanti del Plesso Villa Penna dell’I. C. G. Dantoni di Scicli, insieme ai piccoli alunni hanno voluto festeggiare l’arrivo del Natale , insieme ai nonni della casa di riposo. Nei giorni 19 e 20 dicembre i bambini si sono recati presso la struttura per vivere un momento di gioia, allegria e condivisione con gli ospiti, grazie al consenso e alla disponibilità della Dirigente Scolastica Gabriella La Marca e dell’Assistente sociale Laura Ragazzo.

I bambini hanno coinvolto gli ospiti con una filastrocca dal titolo “Buongiorno Nonnini” scritta, per l’occasione, dalla collaboratrice Mariella Decaro, poi con canti e coreografie natalizie ed ha concluso la giornata una tombolata, la tombola è stata realizzata con immagini create per l’occasione dai piccoli alunni, con l’aiuto delle insegnanti. Durante la tombolata i bambini più grandi aiutavano i nonni a “segnare” le immagini. E’ stato veramente un momento emozionante vivere l’incontro di due generazioni a confronto, entrambi protagonisti per un solo giorno di un evento speciale che tutti conserveremo nel cuore. Alla fine della tombolata ogni bambino ha donato “ai nonnini” un alberello e una stella natalizia realizzata appositamente dai piccoli per i nonni. Il regalo piu prezioso è stata la presenza dei bambini che, con la loro gioia e il loro entusiasmo, hanno portato sicuramente la magia del Natale agli ospiti della struttura.