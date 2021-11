Bambino nasce sulla carretta di legno tra le onde, tra 106 persone FOTO

Pozzallo - Un neonato di appena un giorno, partorito in mezzo al mare in tempesta su un barcone di legno, in mezzo ad altri 106 naufraghi: è stato salvato stamani nel Canale di Sicilia dalla nave umanitaria, che dopo quest'ultimo salvataggio adesso ospita 482 migranti - tra cui donne e minori - e da giorni sta chiedendo alle autorità italiane di individuare al più presto un porto siciliano sicuro dove sbarcarli. In allegato alcune delle ultime foto scattate dai volontari della ong.

Non basta: nel frattempo altri 200 profughi hanno chiesto aiuto da 4 diverse imbarcazioni di fortuna in acque maltesi, dopo che in 360 sono sbarcati a Lampedusa da stanotte fino a qualche ora fa. Tutti sono stati trasferiti all'hotspot di contrada Imbriacola, di nuovo al collasso con 494 ospiti a fronte di 250 posti. C'è anche chi non ce l'ha fatta: l'Onu comunica che 75 immigrati partiti dalla Tunisia sono annegati nel Mediterraneo al largo delle coste libiche, nei giorni scorsi. portando a 1.300 le persone morte nel Mediterraneo da inizio 2021.