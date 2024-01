Banca d'Italia, concorso per esperti in materie giuridiche

Roma - La Banca d’Italia ha pubblicato un bando di concorso per laureati. Si prevede l’assunzione a tempo indeterminato di esperti con orientamento nelle discipline giuridiche ed è possibile inviare la domanda di ammissione entro il 2 febbraio 2024.

IL BANDO

I compiti

I 15 candidati che supereranno il concorso saranno prevalentemente impegnati in attività di analisi normativa, nella stesura e nel controllo di documenti amministrativi e di atti normativi della Banca d’Italia, nel coordinamento e nella gestione di fasi di processo, nella partecipazione ad attività progettuali anche a rilievo internazionale.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso di: cittadinanza italiana, di altro Stato membro dell’Unione europea o altra cittadinanza, secondo quanto previsto dalla legge. Ai cittadini e alle cittadine di uno Stato estero è richiesto l’ulteriore requisito di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà verificata durante le prove di concorso; idoneità fisica alle mansioni; godimento dei diritti civili e politici. I cittadini e le cittadine di uno Stato membro dell’Unione europea devono godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza. Nel caso di cittadinanza di paesi terzi tale requisito si applica solo in quanto compatibile; non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere nell’Istituto.