Banche, chiudono gli sportelli in Sicilia, meno 526 bancari in un anno

Palermo - Chiudono gli sportelli bancari anche in Sicilia, a causa della crescente digitalizzazione. I dati del 2021, rispetto al 2020, riportano 1.122 sportelli Abi rispetto ai 1.174 dell’anno precedente, quindi 52 in meno. La provincia più colpita quella di Palermo, 14 sportelli in meno, Catania, 9 filiali chiuse e Messina, 8 sportelli in meno; Trapani e Agrigento, 7 chiusure; Siracusa perde 4 sportelli e Caltanissetta 2. I bancari in Sicilia sono diminuiti di 526 unità, fra esodi e pensionamenti anticipati, passando dai 9.529 del 2020 ai 9.003 del 2021.

La provincia più penalizzata sempre Palermo, dove diminuiscono 320 lavoratori, poi Messina, in flessione di 53 bancari, Catania meno 47, Agrigento meno 45, Siracusa meno 39, Caltanissetta meno 8.

E per la fusione tra Cassa Risparmio Genova e Banca Popolare Emilia Romagna scompariranno nel giro di poche mesi in Sicilia altri sportelli.