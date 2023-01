Bancomat Bapr Ragusa usabili anche dai ciechi

Ragusa - La Banca Agricola Popolare di Ragusa ha aggiornato il software dei propri sportelli automatici, che adesso sono perfettamente funzionali anche per chi soffre di deficit visivo. Negli ATM della Banca è infatti possibile operare grazie ad una guida vocale che – in uno ai tasti con i caratteri braille – permette ai ciechi di essere del tutto autonomi, come anche per gli ipovedenti, che possono utilizzare i video-ingranditori dei caratteri proposti dal monitor dello sportello automatico.

Funzioni tecnologiche che rendono, di fatto, assolutamente autonomo il cliente con difficoltà visive.