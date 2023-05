Bandiere blu confermate a Ragusa, Modica, Pozzallo, Ispica

Ragusa - Assegnate le Bandiere Blu 2023. Sono 226 le località marine e lacustri dell’Italia che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento, 16 in più rispetto allo scorso anno. Sono 17 i nuovi ingressi, con la Sicilia che porta a casa 11 “Oscar”.

La Liguria segna 2 nuovi ingressi e raggiunge 34 località, mentre la Puglia sale a 22 riconoscimenti con 4 nuovi Comuni. Seguono con 19 Bandiere Campania e Toscana, entrambe con un nuovo ingresso. Per la Calabria sono due le nuove Bandiere Blu.

Le Marche salgono a 18, con un nuovo ingresso. La Sardegna conferma le sue 15 località, l’Abruzzo conferma le sue 14, così come la Sicilia, che ne vanta 11. Per quanto riguarda le Bandiere Blu della Sicilia, sventolano in queste località: Alì Terme, Roccalumera, Furci Siculo, Santa Teresa di Riva, Lipari, Tusa (provincia di Messina); Menfi (Agrigento); Ragusa, Modica, Ispica, Pozzallo. Sono confermate le quattro bandiere blu della provincia di Ragusa.