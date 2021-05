Bandiere blu:10 spiagge top in Sicilia,la metà nel messinese

PALERMO, 10 MAG La metà delle più belle località della Sicilia si trova lungo la costa della provincia di Messina, che conquista il 50% delle bandiere blu assegnate quest'anno all'isola dalla Foundation for Environmental Education (Fee), ong internazionale che attribuisce il prestigioso riconoscimento sulla base di precisi parametri: mare risultato "eccellente" negli ultimi quattro anni, efficienza della depurazione delle acque reflue e della rete fognaria, raccolta differenziata, vaste aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano curato, aree verdi.

Alla Sicilia il riconoscimento è andato a dieci località, due in più rispetto all'anno scorso: Roccalumera (Me) e Modica (Rg).

Nella top ten ci sono, oltre alle due new entry, Alì Terme, Santa Teresa di Riva, Lipari (nelle Eolie) e Tusa nel messinese; Menfi nell'agrigentino; Ispica, Pozzallo e Marina di Ragusa.

In Sicilia c'è anche uno dei porti turistici che hanno ricevuto il riconoscimento: è quello di Capo d'Orlando, sempre nel messinese.

Secondo la ong, il porto di contrada Bagnoli ha rispettato i requisiti richiesti per l'assegnazione internazionale "garantendo la qualità e la quantità dei servizi erogati nella piena compatibilità ambientale", come si legge nella motivazione.

"Servizi eccellenti a misura d'uomo e nel rispetto dell'ambiente devono rappresentare la normalità Capo d'Orlando e per l'intero comprensorio in modo da diventare valore aggiunto nella proposta turistica", dicono il sindaco del comune messinese Franco Ingrillì e l'assessore Fabio Colombo. (ANSA).