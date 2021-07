Bapr Ragusa in audizione alla Camera: Migliorata qualità del credito

Roma - Tra il 2015 e il 2020 la Banca agricola popolare di Ragusa ha conseguito un "deciso miglioramento della qualita' del credito frutto di fattori sistemici ma anche specifici della banca, visto che si sono attuate strategie di riduzione dei crediti deteriorati". Lo ha detto Saverio Continella, direttore

generale della banca, nel corso dell'audizione presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario. "Tra il 2015 e il 2020 - ha detto Continella - lo stock degli npl è diminuito da 633 a 151 milioni (-76%) mentre l'npl ratio e' sceso dal 20,5 al 5,2 per cento".

Continella ha anche ricordato come la banca abbia in tempi recenti attivato le misure di liquidità a imprese e famiglie previste dalle normative di sostegno previste per la pandemia: "Finora - ha aggiunto - sono state accordate moratorie per 733 milioni e finanziamenti per 1,05 miliardi. Ora - ha concluso - stiamo monitorando l'andamento post pandemia".