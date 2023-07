Barbara D'Urso non condurrà più Pomeriggio 5

Barbara D'Urso non sarà più la condutrice di Pomeriggio 5 su Canale 5. Le voci di separazione, che si susseguivano da sempre, sono state rese note ufficlamente da Mediaset che ha diffuso una nota. La showgirl ha un contrattro in essere sino a dicembre 2023. Mediaset ringrazia Barbara d'Urso «per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete. Canale 5 e Barbara d'Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali», conclude la nota dell'emittente.