Barbie, la Top delle 10 delle più costose: alcune valgono una fortuna!

Natale, tempo di regali. La notte del 24 dicembre è tradizione scartare pacchi e pacchetti, la mattina del 25 non può mancare la foto di rito sui social e tra i regali delle bambine, la Barbie regna ancora sovrana.

La Barbie è la doll più famosa al mondo, chissà in quanti di voi le hanno regalate per questo Natale alle loro bambine, nipoti ecc. Tra le novità di quest’anno ci sono i set, nati dalla collaborazione tra l'iconica Barbie, impegnata ormai da anni a colmare il gender gap esortando le bambine ad essere tutto ciò che desiderano, poi ci sono quelle prsoanlizzate, quelle da collezione e così via. Anche Silvio Berlusconi in versione Ken. Il leader di Forza Italia e la compagna Marta Fascina hanno mostrato uno dei doni ricevuti a Natale: Berlusconi e Fascina in versione bambole-statuette, mano nella mano.

La prima Barbie è stata prodotta nel lontano 1959. Ancora oggi, è la più collezionata e forse ancora la doll più regalata e agognata da tutte le bambine. Ma forse non tutti sapete che alcune barbie, valgono una fortuna. Chissà quanti di voi, magari ne possiedono una ancora in soffitta, dimenticata in un anglo, barbie che possono valere una vera fortuna.

Barbie, la Top 10 delle più costose: alcune valgono una fortuna

Con il suo sorriso perenne, le sue gambe incredibilmente lunghe e la sua passione per i vestiti, la Barbie è sicuramente la bambola più famosa nel mondo. Più di un miliardo di Barbie sono state vendute dal 1959, anno in cui la pin up di plastica, alta pressapoco 25 centimetri, fu lanciata sul mercato dalla Mattel Corporation e in breve tempo divenne il giocattolo più desiderato dalle bambine e allo stesso tempo un modello irraggiungibile di bellezza femminile. Creata dall'imprenditrice Ruth Handler per mostrare alle bambine che potevano essere qualsiasi cosa volessero essere e che "una donna ha delle scelte", Barbie, il cui nome completo è Barbara Millicent Roberts, è sicuramente un'icona globale che è riuscita a non invecchiare in tutti questi anni reinventando continuamente se stessa, cambiando i suoi vestiti per restare al passo con la moda e adattando la sua immagine in risposta al più ampio mutamento dei costumi sociali e culturali



Ecco la Top 10 delle Barbie più costose.

La prima Barbie della storia non è la più preziosa

È nato tutto da qui: la prima Barbie in assoluto ha debuttato sul mercato nel 1959 indossando un costume intero molto chic a righe bianche e nere, degli occhiali da sole modello cat-eye con la montatura bianca e ai piedi delle scarpe col tacco nere e lucide. Tipica dei tempi era l'acconciatura con la coda di cavallo, i grandi orecchini a cerchio e l'ombretto azzurro. Nessuno avrebbe immaginato che che l'immagine di quella elegante modella sarebbe diventata un fenomeno di costume a livello mondiale. Ad acquistarla allora sarebbe costata appena tre dollari, oggi il modello originale viene stimato 8.000 dollari ed un esemplare è stato venduto all'asta per ben 27.000 dollari.

Curiosamente, la Barbie del lontano 1959, ovvero la prima Barbie mai prodotta, non è la più cara in assoluto.Al momento del lancio, questa nuova doll tutta da scoprire aveva un prezzo pari a $ 3. Oggi, una Barbie del 1959 in buono stato ha un valore attorno a $ 15-20.000. Eppure, nonostante una quotazione importante, non è neanche sul podio delle Barbie più preziose.

Ecco la Top 10, al primo posto la magnifica Barbie by Stefano Canturi



Allora andiamo a scoprire la Top 10 delle Barbie più care al mondo. Di seguito la lista con tanto di valore attuale della singola Barbie:

2. Barbie & the Diamond Castle Promo Doll – $ 94.800

3. De Beers 40th Anniversary Barbie – $ 85.000

4. Original Barbie (1959) – $ 27.450

5. Barbie in ‘Midnight Red’ – $ 17.091

6. Pink Diamond Barbie – $ 15.000

7. Barbie in “Midnight Pink” – $ 8.557

8. Abend Barbie Gala – $ 7.500

9. Lorraine Schwartz Barbie – € 7.500



10. Karl Lagerfeld Barbie – $ 6.000

Molte di queste doll sono così preziose perchè realizzate in edizione limitata. Della Karl Lagerfeld Barbie (2014), ad esempio, ci sono solamente 900 esemplari. Altre per la presenza di diamanti come la splendida De Beers 40th Anniversary Barbie. Poi c’è lei, la N.1, la favolosa Barbie by Stefano Canturi: anno 2010, prodotta per una raccolta fondi per la lotta ai tumori. Porta al collo veri diamanti rosa australiani, taglio smeraldo, ed è stata venduta all’asta per $ 302.500 (record assoluto).