Barilla offre lavoro in Italia e all'estero. Come candidarsi

Barilla sta cercando personale in diversi settori aziendali in tutta Italia e all’estero. L’azienda, simbolo del Made in Italy e leader mondiale nella produzione di pasta, sughi pronti e prodotti da forno, è alla ricerca di nuovi talenti in diversi ambiti. Fondata nel 1877 a Parma, Barilla oggi conta 43 siti produttivi in tutto il mondo, 13 dei quali in Italia, con sedi in città come Parma, Altamura, Ascoli Piceno, Cremona e molte altre.

Settori lavorativi disponibili in Italia e all’estero

Barilla propone diverse opportunità di lavoro in vari settori, tra cui gestione finanziaria, risorse umane, sicurezza informatica, sviluppo software, marketing, comunicazione, ricerca e sviluppo, logistica, produzione e vendite. Per le posizioni all’estero, in paesi come Stati Uniti, Francia, Canada, Turchia, Croazia, Grecia, Germania e Svezia, è necessaria la conoscenza della lingua locale e competenze specifiche per ogni ruolo.

Come candidarsi

È possibile inviare la candidatura e caricare il proprio curriculum direttamente online.