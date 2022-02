Barriera “ecologica” in strada, auto costretta all’inversione VIDEO

Catania – A proposito del dibattito in corso sugli inceneritori in Sicilia, inutile costruirli se non si raccolgono i rifiuti di cui gli incivili continuano a riempire le strade: ecco nel filmato un esempio del problema delle discariche a cielo aperto, che a Catania ha assunto proporzioni macroscopiche, tali da sbarrare l’accesso alle auto.