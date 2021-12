Base Nato di Comiso, come era e come è: trova le differenze FOTO

Comiso - Là dove un tempo ferveva la vita militare, ora domina incontrastata la vegetazione. Fanno impressione i confronti fotografici pubblicati nel corso dell’ultimo anno dalla pagina Facebook “Comiso Air Base – Archivio Storico” che ritrae gli stessi luoghi, dalla stessa prospettiva.

Ecco com’erano negli anni ’80 e come appaiono oggi, dopo che l’ex base Nato si è riciclata come set cinematografico per auto sportive. Ne abbiamo estrapolate alcune dalla pregevole gallery online, che potete consultare sullo stesso profilo social del gruppo.