Scicli - Basket. Finale Playoff DR1 Sicilia, Meerkat Scicli ai aggiudica gara 1, sconfitta la Pgs Catania per 70 a 53. Primo round agli sciclitani che fanno valere il fattore campo in un geodetico (tinto di rosso). La partita è iniziata con i suricati subito avanti nel primo quarto chiuso sul punteggio di 25-13, grazie a un parziale di 10-0. Tiitus Tapio Turtinen, protagonista assoluto della serata segna a referto già 9 punti.

Nel secondo periodo, il ritmo rimane intenso e la partita è equilibrata , con un parziale di 17-16 che porta il punteggio al riposo sul 42-29. Il secondo tempo vede i padroni di casa mantenere il controllo sugli ospiti, chiudendo sul 56-38, con Turtinen che segna altri 10 punti.Nell'ultimo periodo, A.S.D. PGS SALES intensifica la difesa nel tentativo di recuperare il gap, ma i bianconeri mantengono il vantaggio, finendo la partita con il punteggio di 70-53. Turtinen ha concluso con un impressionante totale di 34 punti, 12 rimbalzi e 3 stoppate, trascinando i suoi alla vittoria. Si torna in campo giovedì sera a Catania per gara 2: gli etnei faranno di tutto per vincere e giocarsi la promozione domenica prossima a Scicli nell’eventuale gara 3. Tabellini: Turtinen 34, Sorrentino 9, Lonatica 8, Guastella 8, Cannizzaro 6, Boiardi 3, Vigoriti 2, Marcovic, La Rocca, Statello, Romeo ne, Statello ne.