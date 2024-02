Basket, la Meerkat espugna Adrano

Scicli - La Meerkat espugna, con un netto 69 a 51 il campo delle Aquile di Adrano e mantiene il primo posto della classifica nel campionato di divisione regionale1 Sicilia. Protagonista della vittoria il collettivo bianconero che manda in doppia cifra quattro atleti: Paoli che ne mette 19, Konstas che chiude a 17, Guastella che ne segna 13 e Lorenzo Lonatica che realizza 12 punti.

Fin dall’inizio i ragazzi di coach Trovato prendono la partita in mano grazie a una difesa molto compatta e veloci attacchi in contropiede. Gli sciclitani macinano gioco, soprattutto nel solito terzo quarto, soffocando puntualmente ogni iniziativa dei padroni di casa, mantenendo un vantaggio costante che è oscillato tra i 6 e i 12 punti per tutta la partita, salvo allungare nell’ultimo quarto dove i suricati affilano la lama e scappano definitivamente. Passi in avanti, rispetto alle ultime partite, nelle percentuali al tiro e in particolare ai liberi (11/15). Il prossimo incontro è previsto in casa domenica 11 febbraio: al Geodetico arriva il Mascalucia, squadra che sta attraversando un buon periodo di forma. Hanno segnato punti per la Meerkat: Paoli 19, Konsta 17, Guastella 13, Lonatica 12, Manenti 5, Cesano 2, Mirabella 1, Giannone, Ficili, Merli, Mormino, La Rocca, Coach Trovato Assistant Coach: Di Pasquale.