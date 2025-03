Basket, la Meerkat Scicli batte il Pgs Sales Catania e sale in vetta alla classifica

Scicli - In un Polivalente sold out, la Meerkat Scicli batte il PGS Sales Catania, vincendo per 60-51 e conquistando la testa solitaria del campionato di DR1 Sicilia.

Davanti a un pubblico delle grandi occasioni, tra cui anche la leggenda del basket italiano Carlton Myers, che a fine gara ha elogiato la squadra di coach Gebbia, i padroni di casa hanno mostrato grande determinazione e hanno conquistato 2 punti fondamentali in chiave play off.

Il match è partito con il piede giusto per i suricati, che hanno chiuso il primo quarto avanti 12-4 grazie ai 7 punti di Andrea Sorrentino.

Nel secondo periodo, i locali hanno mantenuto il controllo, andando al riposo lungo sul 22-12.

Nella ripresa gli etnei hanno provato a reagire con un parziale di 16-17, ma i padroni di casa sono riusciti a mantenere il vantaggio (38-29). L’ultima frazione è stata combattuta (22-22), ma alla fine i padroni di casa hanno gestito il vantaggio accumulato nei quarti precedenti. Nonostante gli sforzi di Magrì e Consoli, la superiorità della squadra sciclitana è stata evidente per tutto l’incontro, consolidando così il primato in classifica.

Il prossimo turno vedrà la Meerkat osservare il riposo prima di riprendere la corsa verso i playoff. Tabellini: Sorrentino 19, Boiardi 10, Lonatica 9, Turtineen 9, Cannizzaro 7, Guastella 4, Vigoriti 2, Marcovic, Romeo ne, La Rocca ne, Statello ne, Giannone ne.