Basket, la Meerkat Scicli torna alla vittoria, superata Acireale 79-67

Scicli - Basket, la Meerkat Scicli torna alla vittoria, superando l'Acireale 79-67.

Dopo una gara combattuta, i suricati ritrovano il successo. Il match ha visto un primo tempo equilibrato, con gli ospiti abili a colpire in contropiede e determinati nonostante le assenze di Casiraghi e Gulisano. Gli sciclitani, privi di Vigoriti in regia e di Boiardi, hanno dovuto stringere i denti, trovando risorse importanti nel gruppo. Positivo l’esordio di Markovich, autore di 12 punti, mentre il protagonista assoluto della serata è stato Lonatica, che ha trascinato i suoi con 27 punti. La svolta è arrivata nel terzo quarto, quando la squadra di coach Gebbia è riuscita ad allungare, mantenendo un margine di sicurezza tra i 10 e i 12 punti fino al termine della gara, grazie anche ai canestri di Guastella, decisivo in alcuni momenti delicati della partita.

La Meerkat tornerà già in campo mercoledì sera a Catania per il recupero contro Tretorri, un match fondamentale per consolidare la posizione nella parte alta della classifica. Tabellini: Lonatica 27 Sorrentino 17 Markovich 12 Guastella 10 Turtineen 8 Cannizzaro, Romeo, La Rocca, Vigoriti ne Boiardi ne Giannone ne Sammito ne