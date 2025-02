Basket, la Virtus Ragusa batte la Meerkat Scicli 70-62

Scicli - Il derby della terza giornata del campionato DR1 va alla Virtus Ragusa, che sfrutta il fattore campo e si impone sulla Meerkat Scicli con il punteggio di 70-62. Decisiva la solidità difensiva dei padroni di casa, capaci di limitare l’attacco avversario e spezzare ogni tentativo di rimonta.

Protagonista assoluto del match Tumino, autentica spina nel fianco della difesa sciclitana, autore di 21 punti. Per i suricati una serata difficile in fase offensiva, con numerose palle perse ed errori al tiro che hanno compromesso il rendimento della squadra. La Virtus, invece, ha mostrato maggiore compattezza e organizzazione, gestendo al meglio i momenti chiave della gara.

Con questa vittoria, i ragusani si prendono la vetta solitaria della classifica, mentre si interrompe la striscia di sette successi consecutivi per la formazione di coach Gebbia. I bianconeri avranno già l’opportunità di riscattarsi domenica prossima, quando ospiteranno Acireale in un match importante per riprendere la corsa verso i playoff. Tabellini: Sorrentino 19, Cannizzaro 13, Turtineen 11, Lonatica 9, Vigoriti 6 Guastella 2, La Rocca 2, Romeo ne, Giannone ne, Boiardi ne, Sammito ne.