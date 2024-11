Basket, Meerkat Scicli conquista il derby contro la Virtus Ragusa per 64 a 58

Scicli - In un geodetico gremito, la Meerkat Scicli si impone sulla Virtus Ragusa con il punteggio di 64 a 58, facendo valere il fattore campo in un derby intenso e combattuto fino all’ultimo secondo. La gara, equilibratissima sin dall’inizio, si è chiusa sul 31 pari al termine del primo tempo, con entrambe le squadre protagoniste di un basket di alto livello. Nel terzo quarto, la Meerkat tenta il primo allungo, raggiungendo un massimo vantaggio di 10 punti, ma la Virtus Ragusa riesce a rimanere in partita, mostrando una difesa aggressiva e tenace. Nel quarto decisivo, gli errori ai tiri liberi da parte degli ospiti hanno fatto la differenza, insieme alla grande prestazione del finlandese Turtinen e alla leadership di capitan Sorrentino, protagonista negli attacchi chiave.

Grazie a questa vittoria, la squadra di coach Gebbia raggiunge la Virtus Ragusa a 4 punti in classifica. Il prossimo appuntamento vedrà la Meerkat impegnata in trasferta contro l’ Acireale, in una sfida che si preannuncia altrettanto impegnativa e ricca di insidie. Tabellini: Turtinen 26, Sorrentino 14, Lonatica 8, Cannizzaro 8, Vigoriti 5, Boiardi 3, La Rocca, Romeo, Guastella, Giannone ne, Statello ne, Sammito ne.