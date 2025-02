Basket, Meerkat Scicli espugna il Tre Torri Catania

Scicli - Nel recupero della prima giornata di ritorno di campionato, la Meerkat conquista un’importante vittoria esterna superando Tre Torri Catania per 63-54. Un successo fondamentale per la classifica, ottenuto al termine di una gara equilibrata e combattuta. La svolta dell’incontro è arrivata nel terzo quarto, quando la difesa a zona orchestrata da coach Gebbia ha messo in grande difficoltà gli avversari, permettendo un parziale decisivo di 10-0 che ha indirizzato la partita a favore degli sciclitani.

Protagonista assoluto capitan Sorrentino, autore di 26 punti. Determinante anche l’apporto in regia del rientrante Vigoriti e di Turtineen, che ha dominato l’ultimo quarto con 17 punti, chiudendo definitivamente i conti. Ora testa alla prossima sfida: sabato l suricati saranno impegnati a Messina in un altro match importante nel cammino verso i playoff. Tabellini: Sorrentino 26 Titus 17 Lonatica 6 Cannizzaro 8 Romeo 2 Markovic 1 Vigoriti 2 Boiardi 1 Guastella, La Rocca ne.