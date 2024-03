Basket, Meerkat Scicli vince contro Misterbianco per 93 a 92

Scicli - C’è voluto un tempo supplementare per decidere la squadra vincente tra Scicli e Misterbianco nel primo turno dei play-off del campionato di divisione regionale 1 Sicilia. E dire che nessuno dei tantissimi presenti al geodetico di Iungi avrebbe mai pensato, a due minuti dalla fine della partita, che la squadra ospite sarebbe riuscita a rimontare e portare i padroni di casa ai supplementari. A 96 secondi dalla fine dell’incontro, infatti, i suricati erano sopra di ben 16 punti, vantaggio che in pochissime azioni si è polverizzato grazie a 5 canestri da 3 consecutivi e 1 tiro libero dei catanesi.

Gli sciclitani, complice un calo di concentrazione (probabilmente dovuto all’aver pensato di aver già vinto la partita), hanno smesso di attaccare e hanno perso una serie di palloni che hanno portato alll’incredibile rimonta di Misterbianco, performance che sicuramente passerà alla storia del campionato di DR1. Durante tutta la partita, la Meerkat, nonostante le assenze di Merli e La Rocca e aver dovuto fare a meno quasi subito di Paoli (per un riacutizzarsi del dolore al ginocchio), è stata ampiamente in vantaggio, chiudendo già il primo quarto a +10 e arrivando fino a +24 all’inizio del quarto quarto. Poi il black out dei padroni di casa negli ultimi 4 minuti da cui è derivato il pareggio degli ospiti. Finale thriller e non per i deboli di cuore quello vissuto nell’over time con gli etnei che hanno continuato a segnare da fuori e e che hanno sciupato la palla della vittoria in contropiede (2 vs 1) a 2 secondi dalla fine.

Per la Meerkat è salito in cattedra Konsta che, grazie al suo sangue freddo, ha realizzato i canestri decisivi per la vittoria (alla fine saranno 31 i suoi punti). Quello che è successo ieri al Geodetico di Scicli conferma che con i play-off inizia un altro campionato, dove si “resetta” tutto e dove ogni partita può essere decisiva. Il campionato si ferma ora per la pausa pasquale; gara due è in programma a Misterbianco giovedì 4 aprile. I ragazzi di coach Trovato hanno 12 giorni per recuperare le energie mentali e fisiche, per riflettere su quanto accaduto in questa prima giornata dei quarti di finale e per lavorare affinché questi improvvisi black out non succedano più. Hanno segnato punti per la Meerkat: Kosta 31, Guastella 20, Lonatica Lorenzo 11, Ficili 8, Cesano 7, Manenti 7, Giannone 4, Paoli 3, Mormino 2, Lonatica Lucio, Mirabella N. E.