Basket: Meerkat Scicli vince il derby contro la Virtus Ragusa

Scicli - La Meerkat Scicli vince il derby contro la Virtus Ragusa nell'undicesima giornata del campionato di divisione regionale 1. Il risultato finale è di 65-58 dopo un tempo supplementare.

C'è voluto un tempo supplementare per decidere le sorti dell’ incontro tra gli sciclitani e i ragusani. La partita. infatti, è stata estremamente equilibrata, con entrambe le squadre a segno punto a punto. La Virtus, nonostante la giovane età, ha dimostrato un gioco coordinato e solido ma ha sofferto la difesa a zona dei suricati, i quali, dal loro canto, hanno attaccato con percentuali basse al tiro, a causa di conclusioni spesso affrettate e forzate. I tempi regolamentari si sono conclusi con il risultato di 54 pari. Nei supplementari Guastella ha preso la squadra in mano e ha trascinato i propri compagni alla vittoria con 6 punti consecutivi che saranno decisivi per l’allungo finale e il successo. Il pubblico di casa ha svolto un ruolo determinante, incitando la squadra sciclitana fino alla fine. Con questa vittoria, i ragazzi di coach Trovato confermano il primo posto in classifica.

La Meerkat godrà di un turno di riposo nella prossima giornata e tornerà in campo il 4 febbraio, affrontando l'ostica Adrano in trasferta. Hanno segnato punti per la Meerkat: Konsta 16, Guastella 16, Paoli 14, Lonatica Lo 9, Cesano 7, Manenti 3, Giannone 1, La Rocca 2, Ficili, Mirabella NE Lonatica NE Mormino NE.