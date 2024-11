Basket, Meerkat Scicli vince per 103 a 67 sull’Unime Messina

Scicli - Ritorno alla vittoria per Merkaat Scicliche, davanti al pubblico di casa, offre una prestazione convincente, battendo nettamente l’Unime Messina con il punteggio di 103 a 67. Un successo costruito grazie a un gioco corale che ha visto molti giocatori andare in doppia cifra. I Suricati hanno mostrato miglioramenti sul piano difensivo, riuscendo a contenere efficacemente gli avversari e trasformando buone azioni difensive in alte percentuali al tiro. La partita ha permesso anche ai giovani locali della Meerkat di trovare spazio nell’ultimo quarto, mettendosi in evidenza con personalità e contribuendo al risultato finale. Ora l’attenzione si sposta sulla prossima sfida: domenica i ragazzi di coach Gebbia affronteranno una trasferta insidiosa sul campo del Mascalucia, team appaiato a pari punti in classifica.

Capitan Sorrentino e compagni vogliono superare il mal di trasferta che ha contraddistinto l’inizio del campionato. Tabellini: Sorrentino 24 Turtinen 21 Guastella 17 Vigoriti 11 Boiardi 9 La Rocca 7 Romeo 6 Sammito 6 Statello 2 Giannone, Iacono, Cannizzaro ne.