Basket, Meerkat Scicli vince per 78-42 sulla PGS Catania e vola solitaria in testa alla classifica

Scicli - Prestazione maiuscola per la Meerkat, che domina la partita di cartello della ottava giornata del campionato DR1 dove in palio vi era il primato solitario in classifica. Gli sciclitani hanno travolto la PGS con un netto 78-42, confermando il loro ottimo stato di forma. L’avvio di gara è stato in salita per i Suricati, con i padroni di casa che hanno piazzato un parziale iniziale di 11-0. La Meerkat ha reagito prontamente con determinazione, grazie a una solida difesa e ai tiri da fuori di Boiardi e Guastella che hanno consentito di colmare il gap e ribaltare il risultato. La difesa a zona orchestrata da coach Gebbia ha mandato in tilt l’attacco della PGS, mentre l’attacco degli sciclitani ha preso il largo nel secondo quarto, grazie a percentuali straordinarie al tiro da 3 punti: alla fine della partita, saranno ben 11 le triple realizzate.

Nel terzo quarto, il protagonista è stato Lonatica, autore di 12 punti personali in pochi minuti, che hanno scavato un solco incolmabile. La Meerkat ha continuato a dilagare nell’ultimo periodo, toccando il massimo vantaggio di +38, con una prestazione corale che ha unito solidità difensiva e gioco di squadra. Il prossimo turno vedrà gli sciclitani a riposo, prima di tornare in campo il 22 dicembre per l’ultima sfida dell’anno in casa contro Aci Bonaccorsi. Tabellini: Lonatica 19 Boiardi 15 Turtinen 14 Guastella 10 Cannizzaro 10 Romeo 6 Vigoriti 4 Sorrentino ne Giannone ne Statello ne