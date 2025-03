Basket, Meerkat Scicli vince su Priolo

Scicli - Si conclude con una prestazione maiuscola la stagione regolare del suricati, che dominano Priolo con un netto 80-53, dimostrando solidità e determinazione in vista dei playoff.

Sin dalle prime battute, la squadra di Gebbia impone il proprio ritmo, grazie a un ispiratissimo Turtinen, autore di 21 punti in soli 22 minuti. Ottimo anche il contributo di capitan Sorrentino, che mette a referto 19 punti. Gli sciclitani si dimostrano letali dalla distanza, punendo ripetutamente la difesa a zona di Priolo con ben 13 triple. Sul fronte difensivo, la strategia per limitare Ciccarello si rivela efficace: il principale terminale offensivo avversario viene contenuto a soli 14 punti.

Ora si apre il capitolo playoff: nel primo turno la Meerkat affronterà Misterbianco, con l’obiettivo di proseguire il cammino verso la promozione.

Tabellini: Turtineen 21 Sorrentino 19 Boiardi 10 Cannizzaro 7 Lonatica 6 Vigoriti 6 Guastella 4 Marcovic 4 Iacono 3 La Rocca, Giannone, Romeo ne.