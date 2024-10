Basket, Meerkat sconfitta a Messina

Messina - Nella seconda giornata di campionato di basket di DR1 Sicilia, la Meerkat esce sconfitta dalla difficile trasferta contro la Domenico Savio Messina, con un punteggio finale di 77 a 66. Nonostante un buon primo tempo, chiuso in vantaggio, il terzo quarto si è rivelato fatale per le sorti dell’incontro, con un parziale di 29 a 7 per i padroni di casa che hanno ribaltato il risultato. La difesa suricata, poco attenta nei momenti chiave, unita a numerosi errori dalla lunetta e al tiro, alle palle perse e ai tanti canestri subiti in contropiede, sono stati decisivi per la sconfitta dei ragazzi di coach Gebbia.

La Domenica Savio, dal canto suo, si è rilevata una squadra giovane e determinata, capace di sfruttare ogni occasione che le è stata concessa, grazie soprattutto alla prova di Artiles, una spada nel fianco della difesa ospite. La prossima gara è in programma domenica prossima e vedrà la Meerkat impegnata in casa contro la temibile Virtus Ragusa, che attualmente guida la classifica a punteggio pieno. Sarà una partita molto impegnativa e gli sciclitani avranno voglia di riscattarsi e tornare alla vittoria.

Tabellini: Lonatica 14, Cannizzaro 17, Vigoriti 11, Turtinen 1, Sorrentino 12, statello Ne, Giannone ne, Romeo 6, Boiardi 1, Guastella 4.