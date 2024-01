Basket, Meerkat subisce amara contro la Pgs Sales a Catania

Catania - Basket, la Meerkat subisce una sconfitta amara contro la Pgs Sales a Catania, con un punteggio di 79-64. Si arresta la scia vincente che durava dal 5 novembre.

La partita della Meerkat è stata caratterizzata da un gioco nervosi e attacchi frenetici, con percentuali basse al tiro e poca precisione nei passaggi. Bassa anche la precisione nei tiri liberi: dalla lunetta la squadra sciclitana ha performato con percentuali sotto la sufficienza. La difesa è apparsa disattenta e poco intensa, consentendo a Catania di iniziare l’allungo già nel secondo quarto. Il team di Trovato, a tratti smarrito, non ha mostrato un buon lavoro di squadra, con tiri affrettati in attacco e poca cooperazione in difesa.

I suricati tornano da Catania con i piedi per terra, consapevoli della competitività del campionato, della necessità di tornare ai ritmi del girone di andata e di giocare insieme, di squadra. La prossima sfida è in programma domenica 21 gennaio in casa contro la Virtus Ragusa: la Meerkat avrà già l'opportunità di dimostrare che la sconfitta contro Catania deriva solo da una giornata storta e che è pronta a riscattarsi.

Hanno segnato punti: Manenti 3 Merli 4 Mormino 4 Kostas 22 Paoli 18 Lonatica Lo 3 Guastella 5 Cesano 2 Giannone 3 Ficili, Mirabella, Lonatica Lu N.E.