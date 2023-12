Basket, Meerkat vince a Misterbianco, è sola al comando

Scicli - La Meerkat trionfa contro Misterbianco consolidando il primo posto nel campionato di divisione regionale 1 Sicilia di basket; i suricati chiudono il girone d'andata in vetta alla classifica con 14 punti. Partita complicata per gli sciclitani nel primo tempo, condizionato da percentuali basse in attacco e una difesa molle, metà gara che si chiude con uno svantaggio di 7 punti. Durante l’intervallo, coach Trovato tira le orecchie ai suoi giocatori che entrano in campo nel secondo tempo con un atteggiamento diverso: la Meerkat si risveglia e nel terzo quarto il quartetto Konsta Paoli Lonatica Merli suona la carica guidando un parziale di 29 a 9. Nel quarto quarto, il dominio ospite continua grazie a una difesa intensa e a canestri in velocità. Il campionato si ferma ora per la pausa natalizia; il prossimo impegno è previsto per il 14 gennaio contro la Pgs Catania, sempre in trasferta.

Hanno segnato punti: Cesano 2 pt Guastella 7 pt Lonatica Lo 14 pt La rocca 2 pt Paoli 16 pt Kosta 28 pt Merli 9 pt Manenti 4 pt Mirabella 1 pt Ficili, Mormino, Lonatica Lu. All: Trovato.