Basket, Meerkat Scicli batte il Misterbianco

Scicli - In un match combattuto e avvincente, i suricati hanno conquistato un’importante vittoria in trasferta contro il Basket Misterbianco, imponendosi con il punteggio di 68-63. Un successo costruito grazie a una straordinaria prestazione al tiro da tre punti e alla leadership offensiva di Andrea Sorrentino, autore di 31 punti. La partita ha visto continui capovolgimenti di fronte che hanno reso il confronto emozionante fino all’ultimo istante.

Scicli ha iniziato forte, chiudendo il primo quarto avanti 19-13, trascinato dai 9 punti di Sorrentino (tre triple). Misterbianco ha reagito nel secondo periodo con un parziale di 8-0, rientrando in partita e chiudendo il primo tempo sopra di due lunghezze (39-37). Nel terzo quarto, gli ospiti hanno preso il largo grazie a un Sorrentino incontenibile, autore di 14 punti nel solo periodo, portando i suoi sul 58-47. Nonostante i tentativi di rimonta guidati da Morifé Re’ Kanté, i padroni di casa non sono riusciti a colmare il divario. Nell’ultimo quarto, gli etnei hanno provato a rientrare in partita, ma i ragazzi di coach Gebbia hanno gestito con maturità gli ultimi possessi, conquistando una meritata vittoria. Decisivo il tremendo divario nel tiro da tre punti, con Scicli che ha realizzato 13 triple contro le sole 3 dei locali. Un dato che ha fatto la differenza e che conferma l’ottima organizzazione offensiva degli sciclitani, nonostante le assenze di Lonatica e La Rocca.

Con questa vittoria, la Meerkat compie un passo importante in vetta alla classifica verso la griglia play off. Domenica prossima arriva al Geodetico la Pgs Catania, scontro clou della giornata tra le prime della classe del campionato. Tabellini: Sorrentino 31 Cannizzaro 10 Boiardi 9 Turtineen 8 Vigoriti 5 Marcovic 3 Guastella 2 Romeo, Lonatica ne Giannone ne Statello ne