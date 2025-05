Scicli - Basket, Playoff DR1 Sicilia La Meerkat Scicli vola in finale. Gli sciclitani vincono 81 a 68 ad Acireale e chiudono la serie sul 2 a 0. La partita è iniziata con un equilibrio in campo e un ritmo incalzante. Gli ospiti hanno più volte tentato l’allungo, ma il primo quarto si è chiuso con il solo vantaggio di 19 a 17. Nel secondo periodo, la squadra di Gebbia ha allungato il divario grazie a 3 triple di Davide Boiardi che ha portato il punteggio sul 43-29 all'intervallo. Il terzo periodo ha visto la Meerkat mantenere il controllo, con capitan Sorrentino sugli scudi che ha messo a referto 10 punti e Vigoriti in regia a gestire gli attacchi e costretto agli straordinari per l’assenza di Guastella. La grande intensità difensiva e la prova dí Venticinque nell’ultima quarto non sono bastati ad Acireale per ribaltare il risultato.

La Meerkat raggiunge così la finale che avrà inizio l’11 maggio in casa (sempre al meglio delle 3 gare). Avversari ancora da definiire: sarà infatti necessaria gara 3 tra Virtus Ragusa e Pgs Catania per decidere chi contenderà la promozione in serie C ai suricati. Tabellini: Boiardi 16, Sorrentino 16, Lonatica 13, Vigoriti 11, Turtineen 10, Cannizzaro 8, Marcovic 7, La Rocca ne, Romeo ne, Giannone ne, Statello ne, Iacono.