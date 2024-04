Basket, playoff, Meerkat vince contro Misterbianco e va in semifinale

Scicli - Partita molto equilibrata quella disputata al Palatenda con un risultato in bilico fino alla fine. La prima frazione di gioco sembra un remake degli ultimi minuti di gara 1, con i catanesi che, sulle ali dell’entusiasmo, allungano fino a più 9, grazie a una grande intensità difensiva e fiducia al tiro. Nel secondo quarto, gli ospiti piazzano un contro Break che gli consentirà di chiudere il primo tempo in svantaggio di una sola lunghezza. I suricati giocano con più scioltezza al rientro dagli spogliatoi, alternando canestri da fuori a canestri dal pitturato. Nel quarto quarto, decisiva per l’allungo degli Sciclitani, la notevole intensità difensiva che porterà i catanesi a molti tiri forzati. Negli ultimi minuti, i ragazzi di coach Trovato gestiscono il risultato seppur con quale errore che permetterà a Misterbianco di crederci, comunque, fino alla fine. L’attenzione ora si sposta sulla semifinale playoff contro Pozzallo; gara 1 e’ prevista per domenica 14 aprile al Geodetico di Scicli. Hanno segnato punti per la Meerkat Manenti 21 Cesano, Merli 4 Guastella 14 Konsta 14 La Rocca, Mormino 2 Lonatica Lo 15 Ficili 3 Giannone ne Lonatica Lu ne Mirabella ne