Basket, vittoria schiacciante della Meerkat contro Misterbianco per 86-52

Scicli - Continua la serie di imbattibilità casalinga della Meerkat Scicli, che domina Misterbianco con una prova di forza, chiudendo con un netto 86-52. La partita si apre con un primo quarto esplosivo, in cui i suricati prendono subito il sopravvento grazie alla precisione di Boiardi, autore di 4 triple che mettono in difficoltà gli avversari. Nel secondo quarto, la squadra di coach Gebbia raggiunge un importante vantaggio di 18 punti, ma un calo di tensione consente a Misterbianco di ridurre lo scarto, portando le squadre al riposo con Meerkat avanti di 11 punti. Nel secondo tempo è il collettivo suricato a prendere in mano la partita: Lonatica, Turtinen, Guastella, La Rocca e Cannizzaro vanno a segno con continuità, ben orchestrati dall’ottima regia di Vigoriti. La squadra dimostra solidità e spirito di gruppo, non facendo rimpiangere l’assenza di capitan Sorrentino. Con questa vittoria, la Meerkat consolida la propria posizione nelle zone alte della classifica.

Il prossimo impegno è previsto per sabato 6 dicembre a Catania contro la PGS, scontro al vertice, una sfida cruciale per il prosieguo del campionato. Gebbia spera di recuperare Sorrentino per questa importante partita. Hanno segnato punti: Turtinen 19 Guastella 14 Lonatica 14 Boiardi 12 Cannizzaro 12 Vigoriti 6 La Rocca 6 Giannone 3 Statello, Romeo, Sammito, Iacono.