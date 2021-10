Battesimi in Sicilia, Diocesi di Catania al NY Times: la mafia non c'entra

Catania - Niente padrini ai battesimi? Ok, ma la mafia non c'entra. "Niente di più falso, chiederemo la rettifica al New York Times e siamo anche disposti a querelare", spiega monsignor Salvatore Genchi, vicario generale della Diocesi di Catania.

Il decreto con cui la Diocesi di Catania sospende la figura dei padrini e delle madrine è del 4 marzo 2021 ed era stato già inviato ai sacerdoti etnei prima di Pasqua, firmato dall'arcivescovo di Catania Salvatore Gristina. Ecco la motivazione del decreto: "Nell'odierno contesto socio-ecclesiale la presenza di padrini e madrine risulta spesso una sorta di adempimento formale o di consuetudine sociale in cui rimane ben poco visibile la dimensione della fede". Più in là invece si legge: "considerato, altresì, che la situazione familiare complessa e irregolare di tante persone proposte per assolvere questo compito rende la questione ancora più delicata".

Il problema è rappresentato dai padrini che non hanno ricevuto i sacramenti e secondo la dottrina della chiesa non possono rivestire quel ruolo. "È capitato in diverse parrocchie di ricevere pressioni da parte di chi voleva fare il padrino pur non avendo avuto nessuna formazione religiosa, ma non abbiamo mai ricevuto pressioni di tipo mafioso", aggiunge Genchi.

"La decisione che ha portato alla sospensione triennale del padrino e della madrina fa parte di un dibattito interno iniziato nella nostra Diocesi nel 2019 e scaturisce dall'espressione della maggioranza del Consiglio presbiterale e dei Vicari foranei", aggiunge Genchi.

Lo scoop del New York Times

Il decreto della diocesi di Catania sospende, per tre anni, "ad experimentum" la figura del padrinato è stato rilanciato dal prestigioso quotidiano The New York Times, in un articolo titolato "In the Land of The Godfather comes a ban on them", nella terra del Padrino arriva un divieto proprio per loro. Nel testo si fa riferimento alla posizione di parte della Chiesa cattolica che avrebbe visto in battesimi e cresime un modo per rafforzare i legami tra le famiglie, anche quelle mafiose.