Battiato, le lacrime dietro il carro funebre. VIDEO. Sepolto a Riposto

Milo - Un brano del Libro della Sapienza e uno del Vangelo, le Beatitudini. "E' un brano che Franco Battiato amava molto. Siamo qui per vivere un dolore con grandissima dignità. Il messaggio da accogliere è che ricordando lui ripartiamo anche noi" ha detto stamani padre Orazio Barbarino, parroco di Linguaglossa, che ha concelebrato il funerale del cantautore siciliano con padre Guidalberto Bormolini, monaco e teologo.

"Non è morto disperato - ha aggiunto Barbarino-, lui nei riguardi della morte aveva una frequentazione continua". La salma di Franco verso le 13 è partita alla volta di Cosenza, dove oggi pomeriggio il corpo è stato cremato. La sepoltura delle ceneri avverrà in segreto nella cappella di famiglia a Riposto in un orario insolito.

Pubblichiamo il video dell'uscita del feretro da Villa Grazia a Milo, accompagnato dalle lacrime di chi ha atteso di salutarlo per l'ultima volta.