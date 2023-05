Bebe Vio si laurea dopo il furto della tesi

Roma - Il furto della borsa lasciata in auto ai Parioli, quartiere bene di Roma. Il terrore quando ha capito che assieme al cellulare e al portafoglio lì dentro c’era anche la tesi di laurea. Le notti insonni a riscrivere la ricerca da capo. E ora la festa per il titolo conseguito alla John Cabot University, l’ateneo privato italoamericano di Trastevere. Si è chiusa con il lieto fine la disavventura dell’atleta paralimpica Bebe Vio. Ora la gioia è tutta su Instagram, dove la schermitrice ha annunciato al mondo l’ultimo (complicatissimo) successo: “Seeeee...il mio nuovo 'titolo' da mettere in bacheca!”.

Poi il racconto, in sintesi, degli anni di studio: “Per tutte le notti prima degli esami. Per tutti gli 'accetto anche un 18'. Per tutti i 'stavolta non so niente'. Per tutti gli appunti presi (pochi). E tutti quelli chiesti (tanti). Per tutti i gruppi di studio in aula. In biblioteca. In casa. Al bar. Per tutte le domande che non erano nei libri. Per tutti gli spritz post esame. Per tutte le splendide persone che hanno segnato indelebilmente gli anni più belli della mia vita. Per tutti questi motivi è stato un percorso meraviglioso. E stasera è il caso di festeggiare alla grandissima con le persone che mi sono state vicine in questi 5 anni”. Via alla festa, allora. Lasciandosi alle spalle il furto e l’angoscia di dover ripartire da capo. E magari godendosi un po’ i messaggi di auguri su Instagram: Lorenzo Jovanotti, Francesco Totti, Emma Marrone, Paola Turci e Filippo Magnini si sono tutti uniti in un unico grande applauso social a Bebe.