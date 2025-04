Becciu: «Obbedisco a Francesco, non entro nel Conclave per il bene della Chiesa»

Città del Vaticano - «Avendo a cuore il bene della Chiesa, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del Conclave, ho deciso di obbedire come ho sempre fatto alla volontà di Papa Francesco di non entrare in Conclave pur rimanendo convinto della mia innocenza». Lo afferma il cardinale Angelo Becciu. Becciu, coinvolto nello scandalo degli investimenti finanziari della Segreteria di Stato a Londra, fu condannato nel 2023 in primo grado dal tribunale del Vaticano a 5 anni e 6 mesi di reclusione.

