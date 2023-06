Bellezza del viso, cos’è la glass skin e come ottenerla

La glass skin è una pratica di ispirazione coreana che consiste nel portare la nostra pelle a un nuovo livello, rendendola il più liscia, compatta e luminosa possibile, ma non necessariamente perfetta.

Infatti, si basa più sul concetto di andare a lavorare sulla consistenza per poterla migliorare e ottenere il massimo, senza però ossessionarsi per arrivare a un effetto filtro. A inventare la glass skin è stata Alicia Yoon, imprenditrice coreano-americana espertissima di pelle che ha creato questa definizione nel 2018 con il lancio del siero Glass Skin Refining Serum del suo brand Peach & Lily. Il termine nasce dalla traduzione letterale dell'espressione coreana yuri pibu (유리 피부), ovvero pelle di vetro, intesa come liscia, così luminosa da essere traslucida, e uniforme.

Come ottenere la glass skin

La glass skin è una pelle non perfetta ma perfezionata, ben idratata e rimpolpata tanto da emanare luce propria. Per ottenerla è necessario, anzi, fondamentale partire dalla salute della pelle stessa: ciò significa utilizzare tutto ciò di cui ha bisogno in maniera specifica per rispondere alle diverse esigenze e combattere particolari problematiche come acne, eczemi, rosacea e dermatiti. Da qui si parte a costruire una routine che si basa su due pilastri, ovvero nutrizione e idratazione da un lato, e protezione dall'altro. Questo significa che indipendentemente dalla nostra tipologia di pelle, dobbiamo mantenerla morbida ed elastica, e al contempo creare uno scudo contro gli agenti esterni, come i raggi UV, l'inquinamento e i vari fattori di stress, che concorrono ad accelerare l'invecchiamento.

La routine coreana (la skincare coreana è costituita da molti step, in totale una decina) è la migliore per ottenere la glass skin, ma possiamo adottarne una più semplice e rapida ma basata su alcuni fondamentali. Innanzitutto la detersione, meglio ancora se doppia per essere certi di eliminare ogni traccia di sporco e impurità. Non per tutti è indicata, infatti, chi ha una pelle delicata e molto reattiva, dovrà puntare su prodotti più gentili come per esempio il latte detergente o le acque micellari, fermo restando che va pulita a fondo mattina e sera.

Come mattina e sera non deve mai mancare l'essenza, step intermedio tra tonico e siero per potenziare l'idratazione della nostra pelle, e un siero specifico, leggero ma concentrato, che vada perciò a penetrare in profondità per prevenire l'invecchiamento cutaneo. Ovviamente, anche la crema idratante è fondamentale mattina e sera, perché va a conservare l'umidità intrinseca della pelle, compensando il lavoro di un siero specifico.

La pelle di vetro passa poi per l'utilizzo quotidiano la sera del retinolo e la mattina della protezione solare, dedicandosi, infine, una o due sere a settimana all'esfoliazione, che aiuta a risvegliare la luminosità naturale del viso e a mantenere l'incarnato omogeneo, andando a ridurre eventuali macchioline e segni.

Come esaltare la glass skin col makeup

Con il trucco non possiamo ricreare la glass skin: per ottenere quel tipo di glow è necessaria una cura specifica e approfondita come abbiamo detto. Il makeup però ci può sicuramente aiutare a esaltarla e a enfatizzarla, come vogliono le tendenze. I prodotti ibridi sono i più indicati, ovvero quelle basi colorate leggerissime di ispirazione skincare come balsami e sieri pigmentati in grado di fondersi completamente con la pelle per darle quel tocco di luminosità in più in maniera del tutto naturale. Ancora più leggeri e riflettenti sono poi i sieri-primer dal finish luminoso, che riflettendo la luce perfezionano il viso senza però coprire la pelle.

Infine, possiamo usare le ciprie traslucide libere che fissano senza opacizzare, i blush in crema semi-trasparenti e glowy, magari ph reagenti, e ovviamente gli illuminanti veri e propri: i migliori per l'effetto vetro sono quelli in gel trasparenti o quelli liquidi, da applicare con le dita per fonderli totalmente con la pelle e creare un look davvero cool.