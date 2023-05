Benedetta Rossi, duro sfogo della blogger contro i bulli online

Benedetta Rossi ha condiviso un video su Instagram in cui si è lasciata andare ad un duro sfogo, tirando fuori tutta la sua rabbia e la sua delusione per quello che sta accadendo. La donna ha spiegato che non era sicura di fare questo video, ma che questa volta sono riusciti a farle perdere la pazienza, anche se è molto difficile visto che non si arrabbia facilmente. “Ultimamente girano articoli e video molto critici nei miei confronti. Dicono che non so cucinare, che non rispetto le regole basilari e accademiche della cucina, che faccio una cattiva informazione sul cibo perché utilizzo prodotti economici” ha spiegato Benedetta Rossi nel suo video.

Benedetta Rossi ha specificato che non è questo che la fa arrabbiare, perché lei ha sempre detto di non essere un’esperta in cucina e di non voler insegnare nulla a nessuno. Ama semplicemente condividere quello che sa fare e che le riesce bene, nella speranza che possa essere utile a qualcuno. La cosa che l’ha fatta arrabbiare è stata che nei commenti vengono prese di mira anche le persone che la seguono, che vengono completamente bullizzate e insultate.

La rabbia di Benedetta Rossi: “Un ambiente tossico, squallido e disgustoso”

“Questo è il genere video che non mi piace fare, ma ormai è arrivata l’ora di mettere dei paletti. Non mi interessa se vengo presa in giro io per quello che faccio, per come lo faccio e per quello che rappresento” ha scritto Benedetta Rossi su Instagram, specificando che da oltre un decennio è sui social ed è abituata a questi commenti. “Quello che mi dà tanto tanto fastidio è quando vengo presa come pretesto per offendere la mia community e intere categorie di persone. Persone normali che vengono derise e trattate come ignoranti solo perché alcuni che pretendono di innalzarsi a divulgatori onnipotenti, invece di fermarsi ad esprimere le proprie idee si lanciano in giudizi e categorizzazioni che, secondo me, sono al limite della discriminazione” ha aggiunto la donna.



“Ultimamente è arrivata la tendenza della ‘critica culinaria snob con offese incluse’, si tratta di articolisti in cerca di click facili e di creator in cerca di popolarità e views. Sotto i loro post si accende sistematicamente un’arena fatta di commenti pieni di insulti, diffamazioni e offese senza nessun controllo, verso tutto e tutti, branchi di adulti che si fomentano a vicenda, insomma un ambiente tossico, squallido e disgustoso. Forse è ora di smetterla! Scusatemi tanto per lo sfogo…ma quanno ce vó ce vó” ha aggiunto Benedetta Rossi