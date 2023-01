Benedetto XVI, i funerali il 5 gennaio

Città del Vaticano - Benedetto XVI, primo Papa emerito dopo la sua storica rinuncia al pontificato del febbraio 2013, ha terminato il suo viaggio terreno. "Con dolore informo che il Papa emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9.34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano", ha riferito il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, annunciando anche che dalla mattina di lunedì 2 gennaio, il corpo di Joseph Ratzinger sarà nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto dei fedeli. E mentre la notizia faceva immediatamente il giro del mondo, messaggi e testimonianze di cordoglio sono cominciate ad arrivare da ogni continente.

Nella sala stampa vaticana, che è andata subito riempiendosi di cronisti, fotografi e troupe televisive di tutto il mondo, a mezzogiorno Bruni ha tenuto uno stringato briefing, spiegando che i funerali di Benedetto XVI saranno celebrati giovedì 5 gennaio, alle 9.30, in Piazza San Pietro e saranno presieduti da papa Francesco. Papa Francesco: grati per averlo avuto tra noi.

"Parlando della gentilezza, in questo momento, il pensiero va spontaneamente al carissimo Papa emerito Benedetto XVI, che questa mattina ci ha lasciato. Con commozione ricordiamo la sua persona così nobile, così gentile. E sentiamo nel cuore tanta gratitudine: gratitudine a Dio per averlo donato alla Chiesa e al mondo; gratitudine a lui, per tutto il bene che ha compiuto, e soprattutto per la sua testimonianza di fede e di preghiera, specialmente in questi ultimi anni di vita ritirata. Solo Dio conosce il valore e la forza della sua intercessione, dei suoi sacrifici offerti per il bene della Chiesa". Così papa Francesco nel Te Deum. "Rimanete saldi nella fede! Non lasciatevi confondere!... Gesù Cristo è veramente la via, la verità e la vita - e la Chiesa, con tutte le sue insufficienze, è veramente il Suo corpo." Questo è uno dei lasciti spirituali che il Papa emerito Benedetto XVI affida ai fedeli nel suo testamento, che viene pubblicato nel libro Nient'altro che la verità scritto dall'Arcivescovo Georg Gänswein, suo segretario particolare, con Saverio Gaeta, per le edizioni Piemme e in uscita agli inizi di gennaio.

La camera ardente

La salma di Joseph Ratzinger stamattina è stata ricomposta, lavata e predisposta per l'esposizione ai fedeli. Indossa paramenti solenni. E' stata allestita per l'occasione una stanza nel monastero Mater ecclesiae, la struttura nella quale ha vissuto dal momento delle sue dimissioni nel 2013. La scena funebre è completata da un presepe, situato sulla sinistra e un albero di Natale, accanto ad un cero sul quale spiccano due lettere, l'alfa e l'omega, sotto un grande crocifisso, nella cappella interna. I cardinali, i vescovi e gli amici stretti potranno fare visita per l'ultima volta al pontefice emerito salendo sul colle vaticano, poi la salma verrà esposta nella basilica di san Pietro a partire da domani. Il funerale sarà fatto il 5 gennaio da Papa Francesco sul sagrato della basilica. Saranno previste solo due delegazioni internazionali, una italiana e l'altra tedesca (sarà presente il presidente della Germania) mentre non è contemplata la presenza del corpo diplomatico. La tumulazione è prevista per il giorno dopo nelle Grotte Vaticane dove è stata preparata la tomba che inizialmente era di Giovanni Paolo II prima che venisse spostato in basilica dopo la canonizzazione.