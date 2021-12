Beni culturali: genio di Palermo farà parte del Reis

PALERMO, 15 DIC Il Genio di Palermo, 'genius loci' della Città, entra a far parte del Reis, il registro delle eredità Immateriali della Regione siciliana. Lo ha deciso la Commissione Reis costituita presso il Cricd, che si è riunita nelle scorse ore.

Simbolo storico che rappresenta le virtù civiche e l'identità del popolo palermitano, il Genio è raffigurato in numerose statue e rappresentazioni presenti in molti spazi emblematici di Palermo, quali solo per citarne alcuni il Genio di piazza Rivoluzione, la statua che si trova ai piedi dello scalone d'onore di Palazzo delle Aquile, il cippo posto al Porto, la statua del Marabitti a Villa Giulia, la scultura in piazza del Garraffo nel cuore della Vucciria, il Genio all'ingresso della Cappella Palatina al Palazzo Reale, quello di Palazzo Isnello e molti altri.

"Si tratta Importanti riconoscimenti che valorizzano la Sicilia.

Il Genio di Palermo sottolinea l'assessore regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, Alberto Samonà illustra le virtù civiche e l'identità dei palermitani. Da oggi, il riconoscimento tra le eredità immmateriali della Sicilia, potrà consentirci di valorizzarlo ulteriormente, poiché racchiude l'anima della Città di Palermo".

Il Genio di Palermo, oggi riconosciuto come patrimonio immateriale della Sicilia, era già iscritto nella Banca dati del Lim, fa i Luoghi dell'Identità della Memoria tenuta presso il Cricd La Commissione ha approvato anche altre pratiche e attività che rilevano caratteri tradizionali meritevoli di riconoscimento e memoria da parte della Regione. Tra questi "Il Carnevale di Melilli.

Riconosciute anche alcune espressioni legate ai riti della tradizione cristiana. In particolare sono stati iscritti "I Lamenti della Settimana Santa di Montedoro" (CL), pregevole esempio di canto responsoriale legato alla Settimana Santa, con l'alternarsi delle parti in latino e in dialetto siciliano.

(ANSA).