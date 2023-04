Berlusconi è ricoverato in terapia intensiva, ha la polmonite

Milano - Silvio Berlusconi è ricoverato da stamattina al San Raffaele. Si tratta di un nuovo ricovero dopo le dimissioni del 30 marzo dallo stesso ospedale. L’ex premier è in terapia intensiva cardiochirurgica per una sospetta polmonite. Secondo quando apprende l'Adnkronos, «si è ripresentata un'infezione con affaticamento respiratorio, in trattamento con terapia antibiotica». Contrariamente a quanto era stato anticipato, oggi non verrà diffuso un bollettino medico, ma tutto è rimandato a domani e sarà il professor Zangrillo a diffondere le notizie sullo stato di salute dell'ex premier.

Le condizioni sono stazionarie, filtra nel pomeriggio da ambienti di Forza Italia. Solo i famigliari stretti possono vederlo. Sarebbe stata la compagna Marta Fascina ad accompagnare il leader di Forza Italia in ospedale, dopo un malore. Contrariamente a quanto circolato nelle prime ore dopo la notizie del ricovero, lo staff medico citato da alcune agenzie fa sapere che non ci sarà alcun bollettino medico. Secondo quanto riferito da Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia e ministro degli Esteri, a causare il ricovero è stata «un’infezione non risolta», ma Berlusconi è vigile «e parla». Dopo essere stato sottoposto a una tac, è in attesa di ulteriori accertamenti.