Berlusconi già dimesso dall'ospedale. Qualche problema al cuore

Milano - Silvio Berlusconi è stato dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano poco prima delle 16, come atteso. L'ex premier era ricoverato da ieri nell'Irccs meneghino, per essere sottoposto - secondo quanto riferito da fonti parlamentari azzurre stamattina - ad accertamenti di routine. Secondo quanto si è appreso, il leader di Forza Italia aveva avuto un leggero problema cardiaco che ha richiesto dei controlli in ospedale. Gli esami a cui è stato sottoposto hanno avuto l'esito sperato. L'ex premier era stato ricoverato dal 6 aprile al 1 maggio e poi era tornato ancora nell'ospedale milanese a metà maggio per ulteriori controlli dovuti principalmente agli strascichi lasciati dal Covid, contratto lo scorso anno.

News Correlate Attualità Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano