Berlusconi, iniziata la chemioterapia contro la leucemia

Milano - Berlusconi ha iniziato la chemioterapia per combattere una forma di leucemia che lo ha colpito e che ne ha costretto il ricovero nella terapia intensiva del San Raffaele. Lo apprende l'ANSA da fonti qualificate. La prima somministrazione è avvenuta ieri, dopo il ricovero. Le sue condizioni, a quanto si apprende, restano stabili.

Marta Fascina ha trascorso la notte all’ospedale San Raffaele per stare vicino a Silvio Berlusconi. L’ex premier è arrivato in via Olgettina nella tarda mattinata di mercoledì accompagnato proprio da lei.

Nemmeno per la seconda giornata di ricovero di Berlusconi è previsto un bollettino medico dall’ospedale.