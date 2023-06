Berlusconi, la morte improvvisa

Milano - La sua ultima partita è stata la finale di Champions League tra l’Inter e il Manchester City. Poi, poche ore fa, il tracollo, improvviso. Fino alla morte, avvenuta alle 9:30 del mattino di oggi, lunedì 12 giugno.

La situazione clinica di Silvio Berlusconi è precipitata nella notte tra domenica e lunedì: l’auto del suo medico personale — Alberto Zangrillo — ha varcato i cancelli del San Raffaele intorno alle 4 del mattino. E già poco prima delle 6 si è capito che questa volta — al contrario di tutte le altre, nel passato — l’ex premier non ce l’avrebbe fatta. Tanto che i figli hanno fatto appena in tempo ad arrivare per salutarlo.

Berlusconi - dice ancora chi lo ha assistito fino agli ultimi istanti — temeva la morte: ma non la aspettava, non ora. A causare il decesso non è stata la polmonite — le ultime tac rivelavano dei polmoni finalmente «puliti» dopo l’infiammazione delle scorse settimane — né l’insufficienza renale, che tanto aveva preoccupato durante il penultimo ricovero. Berlusconi è morto per la leucemia di cui soffriva: ed è morto, in fondo, in modo molto simile a due suoi carissimi amici, Ennio Doris e Niccolò Ghedini.

La leucemia che ha causato la morte dell’ex premier era insorta- in fase cronica - nel dicembre 2021; ne era seguito un lungo ricovero, al San Raffaele; erano poi giunti degli episodi acuti — il ricovero di 45 giorni nelle scorse settimane — e quello di venerdì. Di fatto, sin dal 5 aprile la situazione clinica di Berlusconi era ormai critica, perché il midollo non funzionava più. All’ingresso in ospedale, quel giorno, gli esami erano completamente sballati, e per almeno 10 giorni si è temuto per la sua vita. A maggio, l’incubo sembrava finito. Berlusconi stesso aveva detto: «Ce l’ho fatta anche questa volta, l’incubo è passato». Quando venerdì è rientrato in ospedale, non ci si aspettava che potesse trattarsi dell’ultimo ricovero. Ma il riacutizzarsi della leucemia - con i valori di piastrine e globuli bianchi fuori controllo — e l’evento acuto avvenuto nella notte hanno spezzato il filo a cui tutti sapevano che la vita di Berlusconi era ormai appesa.