Berlusconi: Non sono preoccupato per mia salute, ma per Covid e crisi

Principato di Monaco - Silvio Berlusconi ha rilasciato una dichiarazione dall'ospedale in cui si trova ricoverato da oggi per problemi cardiaci. "Non sono preoccupato per la mia salute, ma per il Covid e la crisi", ha detto l'ex Premier.

L'ex Cav: «Sono in buone condizioni»

«Desidero tranquillizzare tutti: sono in buone condizioni di salute, il mio ricovero si è reso necessario solo per alcuni accertamenti poco più che di routine impostimi dalla prudenza dei miei medici curanti. La mia attività prosegue normalmente, in costante contatto con i miei collaboratori e i protagonisti della vita pubblica, in questo momento così difficile per il paese», è il messaggio di Berlusconi.