Berlusconi rippare in un videomessaggio dopo il ricovero

Milano -"Sono qui per voi, in giacca e camicia dopo un mese". L'attesa oggi era tutta per il leader del partito, Silvio Berlusconi, ancora ricoverato all'ospedale San Raffaele, che chiude così, con un videomessaggio dedicato al popolo azzurro, la kermesse di Forza Italia. Come confermato, infatti, l'ex premier è intervenuto con un video registrato: ieri nel pomeriggio una troupe tv era stata vista entrare al San Raffaele.

Un video con la storia di Forza Italia, che è la storia di Silvio Berlusconi. Il video che è stato trasmesso all'evento di Milano è un filmato emozionale che ricalca la storia del suo fondatore, legata indissolubilmente al partito. L'uomo politico e la creatura partitica, d'altronde, sono un tutt'uno: Forza Italia c'est moi. Poco dopo, invece, sul maxi schermo è stato proiettato il video che ha registrato Berlusconi in ospedale, dove è ancora ricoverato da un mese. È uscito dalla terapia intensiva ma è certamente ancora indebolito dall'infezione e dalla leucemia.

«Siamo al centro, non solo del centrodestra - ha aggiunto -, ma la centralità politica e il forte legame e il riconoscimento da parte della famiglia popolare europea riconosce che abbiamo un ruolo da svolgere anche in futuro», ha detto il ministro degli Esteri. «Forza Italia è una forza viva e protagonista che vuole essere un riferimento anche per tanti elettori del Pd, ex democristiani, ex socialisti e moderati che sono un pò preoccupati della svolta a sinistra del partito democratico».

Prima del video di Berlusconi è stato mandato in onda un filmato con una carrellata di immagini e ricordi della carriera.